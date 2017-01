17/01/2017 – 21:25 #RAI1: UN PASSO DAL CIELO 4 – Al via la nuova stagione con tante novità.

Martedì 17 gennaio alle 21.25 prende il via su Rai1 la nuova stagione di “Un passo dal cielo 4”, con Daniele Liotti e la partecipazione straordinaria di Fedez.

A San Candido arriva il nuovo capo della forestale, Francesco Neri e una giovane etologa, Emma, giunta per occuparsi di un progetto sul reiserimento dei lupi.

Vincenzo ed Eva sono ormai una coppia, lei cerca con fatica di portare avanti il progetto del bed and breakfast…ma l’arrivo di una star a San Candido, giunta appositamente per Eva, cambierà le carte in tavola. La polizia e la forestale vengono messe in allarme dalla scomparsa di due ragazze, una delle quali viene ritrovata legata in un campo e con una maschera da Krampus sul volto…

