La Rua approdano nei club: il 25 gennaio a Roma e il 26 a Milano.

Dopo il successo di La Rua a San Benedetto del Tronto che ha registrato più di 6000 presenze sotto il palco, la band formata da Daniele Incicco (voce e chitarre), William D’Angelo (chitarre), Davide Fioravanti (pianoforte, fisarmonica, glockenspiel), Nacor Fischetti (batteria, fx), Alessandro Mariani (chitarre, banjo) e Matteo Grandoni (contrabbasso, basso). sarà nei club per due appuntamenti esclusivi mercoledì 25 gennaio al Quirinetta di Roma e giovedì 26 gennaio alla Salumeria della Musica di Milano. I biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone e, per la data di Milano, anche nei punti vendita Vivaticket.

I La Rua sono in tour con il loro album Sotto Effetto Di Felicità, uscito lo scorso 3 giugno per la Universal Music e prodotto da Dario Faini e La Rua. Il disco contiene 9 brani inediti ed è stato anticipato dallo straordinario successo del singolo Il sabato fa così, presentato per la prima volta ad Amici e tuttora in rotazione radiofonica. Dal 14 ottobre la band è presente in radio anche con I miei rimedi, il nuovo singolo estratto dall’album e con un videoclip per la regia di Giacomo Triglia che sta registrando molte visualizzazioni.

Tutta la vita questa vita è il brano che la band avrebbe dovuto presentare a Sanremo 2017 nella categoria Nuove Proposte, ma sono stati eliminati. Nonostante la contestata eliminazione la band non si è fermata e il singolo è attualmente in rotazione radiofonica e, come annunciato durante la conferenza stampa di Sanremo 2017, i La Rua saranno ospiti di una puntata del DopoFestival e il loro singolo sarà uno dei jingle pubblicitari di questa edizione del festival, segno che le rivolte del popolo del web e della tribuna giornalistica hanno avuto la meglio.

Nel 2015 i La Rua hanno partecipato e si sono distinti nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, nella squadra di Elisa e Emma che li ha scelti come opening act del suo Adesso Tour.

