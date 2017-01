VINICIO CAPOSSELA: Da oggi è online il video del brano “Scorza di Mulo”- Da febbraio nuovo tour “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi” nei teatri.

VINICIO CAPOSSELA

DA OGGI ONLINE IL VIDEO DI “SCORZA DI MULO”

https://youtu.be/AHuL0hKpkjo

DA FEBBRAIO NEI TEATRI D’ITALIA CON IL TOUR

“Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi”

Un live suggestivo legato all’immaginario dell’ombra

Da oggi, martedì 17 gennaio, è online il video di “Scorza di Mulo”, brano di VINICIO CAPOSSELA contenuto nell’ultimo album “Canzoni della Cupa” (La Cùpa/Warner Music)

«Questo piccolo film è stato girato in maniera avventurosa e anche un po’ miracolosa da Chico De Luigi nel “Santuario de Los Burros”, provincia di Cordoba, in Andalucia – racconta Vinicio Capossela – Il mulattiere accompagna l’animale. Cammina il mondo con asini e muli, senza cavalcarli. Sono cavalieri della fatica e del carico, per questo hanno scorza di mulo. Camminano il bordo dell’ombra, e girano la terra mentre gli altri dormono. I mulattieri sono estinti, come gli asini. Sono spettri che ci abitano dentro, camminano frontiere interiori, come gli animali che ci accompagnano in sogno. In questo film i protagonisti sono loro, gli asini, e la memoria dei mulattieri».

Il video di “Scorza di Mulo”, visibile al link https://youtu.be/AHuL0hKpkjo, esce nel giorno di Sant’Antonio Abate, che nel mondo contadino era proprio il momento in cui si battezzavano le stalle, gli animali parlavano, e gli asini facevano gare di corsa, in leggero anticipo sul rovesciamento del mondo del Carnevale imminente. Questo video e il concerto di ieri sera alla Focara di Novoli, che ha entusiasmato decine di migliaia di spettatori, danno ufficialmente inizio alla stagione dell’Ombra di Vinicio Capossela.

Da febbraio l’artista sarà in scena nei teatri di tutta Italia con il suo nuovo tour “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi” con cui, per la prima volta, porta sul palco la seconda parte dell’ultimo album “Canzoni della Cupa” e brani del suo repertorio legati a doppio filo all’immaginario oscuro e misterioso dell’ombra.

Queste le date di “Ombra. Canzoni della Cupa e altri spaventi” (tour prodotto e organizzato da F&P Group): il 27 FEBBRAIO al Teatro Colosseo di TORINO, il 28 FEBBRAIO al Teatro degli Arcimboldi di MILANO, l’1 MARZO all’Europauditorium di BOLOGNA, il 3 MARZO al Gran Teatro Geox di PADOVA, il 6 MARZO al Politeama Greco di LECCE, il 7 MARZO al Teatro Team di BARI, il 9 MARZO al Teatro Metropolitan diCATANIA, il 12 MARZO al Teatro Cilea di REGGIO CALABRIA, il 13 MARZO al Teatro Rendano di COSENZA, il 15 MARZO al Teatro Augusteo di NAPOLI, il 18 MARZO al Teatro Lyrick di ASSISI, il 19 MARZO al Teatro Goldoni di LIVORNO, il 21 MARZO al Teatro Valli diREGGIO EMILIA, il 23 MARZO al Teatro di Varese di VARESE, il 24 MARZO al Nuovo Giovanni da Udine di UDINE, il 27 MARZO all’Auditorium Santa Chiara di TRENTO, il 29 MARZO al Teatro Coccia di NOVARA, il 30 MARZO al Teatro Civico di LA SPEZIA, il 2 APRILE al Teatro Verdi di FIRENZE, il 4 APRILE al Teatro Regio di PARMA, il 5 APRILE al Teatro delle Muse di ANCONA e il 10 APRILE all’Auditorium Parco della Musica di ROMA.

I biglietti per le date sono disponibili su TicketOne e in tutti i punti di prevendita abituali (per info: www.fepgroup.it).

Redazione