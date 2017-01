Laura Pausini, 200 note è il nuovo singolo scritto da Tony Maiello: GUARDA IL VIDEO

Il nuovo singolo di Laura Pausini è il quinto estratto dall’Album “Simili” tre volte disco di platino si intitolo 200 note e parla di un amore delicato.L’autore è Tony Maiello, concorrente della prima edizione di X Factor e vincitore di Sanremo tra le nuove proposte nel 2010. Maiello intervistato da Sorrisi aveva rivelato: “”200 note” l’ho scritta nel 2011, era un brano pronto per essere proposto a Sanremo tra i Big dopo la mia vittoria dell’anno prima. Non lo volevo dare a nessuno, tenendolo nel cassetto e aspettando un’occasione che alla fine non è mai arrivata. Ho inviato poi dei miei brani all’attuale manager di Laura, Fabrizia Cerciello. Mi sono arrivati dei complimenti ma mai avrei creduto che qualcosa di così bello potesse accadere” e poi ancora: “Il giorno di Pasqua (del 2015) è mi arrivata la notizia che il brano era stato scelto. Sono scoppiato in lacrime perché sono passato dalla resa alla rinascita con un brano che per me rappresenta tutto, le mie gioie e i miei dolori. Abbiamo lavorato a distanza, poi con Laura ci siamo incontrati e abbracciati. Dopo quel momento davvero brutto, di perdizione e in qualche modo anche di depressione, qualcosa è cambiato”.

