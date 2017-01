PATTY PRAVO, SI CHIUDE RAPPORTO CON 1 DAY S.R.L.

COMUNICATO STAMPA

CHIUSURA RAPPORTO FRA PATTY PRAVO E 1 DAY S.R.L.

L’Avv. Vittorio Costa di Bologna, quale legale dell’Artista Patty Pravo, comunica che, stante l’insorta vertenza contrattuale con la società 1 Day S.r.l., l’Artista, pur con grande dispiacere per i propri fans e pubblico, non potrà esibirsi nei prossimi concerti, previsti per le date del 26 gennaio (Firenze – Obihall), 28 gennaio (Assisi – Teatro Lyrick), 3 febbraio (Novara – Teatro Coccia), 21 febbraio (Milano – Teatro LinearCiak), 23 febbraio (Varese – Teatro Openjobmetis).

L’interruzione del rapporto con 1 Day S.r.l. avviene oggi a pochi mesi dalla prematura scomparsa del manager dell’Artista, Rossella Martini, che nella sua qualità teneva i rapporti con 1 Day S.r.l. ora oggetto di vertenza.

Ad oggi, i tentativi di bonaria composizione sono risultati inutili, costringendo alla chiusura definitiva d’ogni rapporto con 1 Day S.r.l.

Dispiaciuta del disagio, l’Artista si scusa con il pubblico.

