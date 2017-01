23/01/2017 – 15:30 #RAI1: BALLANDO ON THE ROAD – Parte la sfida tra ballerini per partecipare a Ballando con le Stelle

Quattro appuntamenti nel pomeriggio di Rai1 in cui i ballerini più virtuosi, entusiasmanti e divertenti provinati in giro per l’Italia si daranno battaglia per provare a partecipare alla prossima edizione di Ballando con le stelle. La “battaglia” si svilupperà all’interno del programma La Vita in Diretta su Rai1 dalle 15.30 in poi, il 23, 27 e 30 gennaio e il 3 febbraio. “BALLANDO ON THE ROAD” è un programma di Milly Carlucci ideato e scritto con Giancarlo De Andreis, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Svevo Tognalini e Simone Troschel, realizzato da Ballandi Multimedia. La regia è di Arturo Minozzi.

