J-Ax&Fedez: pubblicato il video di “Piccole cose” ft. Alessandra Amoroso, contenuto nel nuovo album “Comunisti col Rolex”

Pubblicato ieri, venerdì 20 gennaio il nuovo album di J-Ax e Fedez Comunisti col Rolex in contemporanea col video del nuovo singolo estratto dall’album dal titolo “Piccole Cose“con con la partecipazione di Alessandra Amoroso, che come Stash e Levante in Assenzio e poi Giusy Ferreri, Sergio Sylvestre, Alessia Cara, Nek, Arisa e Loredana Bertè ha partecipato in featuring con i due rapper più “produttivi” della discografia italiana.

Ma Piccole Cose (di cui è autore Roberto Casalino ndr) che nel contenuto vuole essere una “riscoperta” delle piccole cose della vita fatte di emozioni e di azioni buone piuttosto che di cose materiali è stato indicato come il brano più rappresentativo di tutto l’album e il video come: “uno dei video più belli di sempre“ come twittato da un Fedez particolarmente entusiasta.

Il video della canzone è stato diretto da Mauro Russo e ha molti effetti speciali: inizia con un’esplosione e prosegue con una citazione di una scena di Suicide Squad, Fedez che cammina in mezzo a dei corpi ghiacciati, Alessandra Amoroso su un’altalena in una strana condizione di gravità, un bambino gigante in una città piccolissima, delle immense meduse su Milano, J-Ax in una DeLorean e degli zombie.

Nel video della canzone per gli “attenti” si possono notare molti particolari come la presenza di alcuni sponsor quali: trasporti GLS, Nescafè, Tempo by Moschino

Il video, in poche ore, haottenuto oltre 170mila visualizzazioni, un record non da poco per la coppia di rapper che ancora una volta ha fatto centro. Inutile dire che, in poche ore, haottenuto oltre 170mila visualizzazioni, un record non da poco per la coppia di rapper che ancora una volta ha fatto centro.

Redazione