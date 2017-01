Ascolti Tv di sabato 21 gennaio 2017– Prime Time: Maria De Filippi  sempre al comando con “C’è Posta” ma Gigi Proietti si difende bene con il suo “Cavalli di Battaglia.

Maria De Filippi mantiene il suo titolo di “regina di ascolti” e C’è Posta Per Te ancora una volta supera gli ascolti e vince il confronto con uno dei pochi e veri mattatori dello spettacolo Gigi Proietti e il suo Cavalli di Battaglia. Questa l’analisi dei dati come riportato d TvBlog:

Prime time con la curva di Cavalli di battaglia che parte al comando fra il 20 ed il 25% di share, con la curva di C’è posta per te che si ferma attorno al 18%, mentre è terza la curva di Italia1 fra il 5 ed il 10% di share.

In seguito la curva di C’è posta per te opera il sorpasso sfondando la linea del 20% di share e toccando poi il 29% di share in seconda serata, con la curva di Cavalli di battaglia che chiude la cavalcata al 25% di share.

Seconda serata con la curva di Rai1 che cala al 15% e quella di C’è posta per te che arriva al 34% di share. Picco in valori assoluti di Cavalli di battaglia alle ore 21:45 con 5.798.000 telespettatori ed il 22,74% di share durante il monologo di Enrico Brignano, mentre il picco in valori assoluti di C’è posta per te è alle ore 23:03 con 5.640.000 telespettatori ed il 26,06% di share mentre Maria De Filippi fa togliere la busta e Mirko e Gabriella si abbracciano.

L’esatta sovrapposizione fra Cavalli di battaglia e C’è posta per te (21:12-23:56) ci dice 21,05% di share per C’è posta per te e 19,69% per Cavalli di battaglia.

Redazione