Su TV8 ritorna Singing in the car 2 dal 23 gennaio 2017. Ospiti Marco Carta e Anna Tatangelo – Le novità della seconda edizione.

Dopo il successo della scorsa edizione, Lodovica Comello in gara al prossimo Festival di Sanremo col brano Il cielo non mi basta, ritorna, a partire da Lunedì 23 gennaio, tutte le sere alle 20,30 su TV8 con la seconda edizione di Singing in the car, il game show musicale andato in onda lo scorso settembre, che ha registrato una crescita del 30% dalla prima all’ultima puntata nelle 4 settimane di programmazione.

Tra i vip che interverranno nelle prime puntate, già registrate, Anna Tatangelo, Francesco Sarcina, Lucia Ocone, Claudio Bisio,Diego Passoni (direttamente dal talent Fox Dance Dance Dance) e Marco Carta.

Nella seconda edizione gli ospiti dovranno sottoporsi ad un vero casting, infatti dovranno cantare il proprio cavallo di battaglia e sperare nel benestare di Lodovica per poter partecipare alla puntata.

Il meccanismo del quiz musicale, salvo qualche piccola variante, è rimasto invariato le prove sono sempre quattro, si inizia con ‘Ho perso le parole’: il concorrente dovrà individuare le 10 parole mancanti nel testo di una canzone, per ogni parola trovata ci sono in palio 50€ fino ad un massimo di 500€, per proseguire con “Lasciatemi cantare“: che testa l’intonazione pertanto più si è intonati più si guadagna e che permette di racimolare fino ad un massimo di 1000€.

La terza prova ‘Il Raddoppio’ presenta invece due novità: Stop Dimentica e Let’s get Loud. Il primo consiste nel non pronunciare durante l’esibizione le 4 parole che Lodovica indicherà prima dell’inizio del gioco, è consentito solo un errore per ottenere il raddoppio. Il secondo prevede di cantare e contemporaneamente suonare lo strumento abbinato al colore della parola che s’illumina, in questo caso gli errori possibili sono due, al terzo non si raddoppia.

La puntata si chiude con il consueto game finale, What’s my name, il cui obiettivo è quello di riconoscere almeno dieci interpreti di una serie di canzoni.

