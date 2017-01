FESTIVAL DI SANREMO,  AL BANO: FAVORITO? SEMBRA SIA LA MANNOIA, IO MI VESTIREI CON UNA FOGLIA DI FICO…(VIDEO)

“Non ho ancora sentito le canzoni degli altri, non so chi è il favorito ma ho letto che la favorita sia la Mannoia: tutti dicono che la sua canzone è straordinaria così come è straordinaria lei”. A parlare è Al Bano Carrisi, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Come si vestirà a Sanremo? “Non lo so, immagino con giacca, camicia e pantaloni. Io andrei con la foglia di fico, ma dice che d’inverno non ce ne sono. Così invece che Al Bano mi chiameranno Adamo”. Lei pensa di poter vincere Sanremo? “Tutti quelli che ci vanno credono di poter vincere, l’ipocrisia non mi appartiene. Mi ricordo di un anno in cui pensavo che il mio pezzo ‘Nostalgia Canaglia’ mi avrebbe potuto far vincere. Poi ho sentito il pezzo di Tozzi, Ruggeri e Morandi e ho detto: vinceranno loro. E così è stato”.

VIDEO / CLICCA QUI PER IL VIDEO DI AL BANO A RADIO1: https://wetransfer.com/downloads/4166cf2c10208b15c15b153b6de8639d20170123152539/e751a709cb34eb8df72cec60439dc06d

20170123152539/b9d83e

Da #redazioneungiornodapecora