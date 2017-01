Nesli – Alice Paba – in uscita i due album il 10 Febbraio 2017

In uscita il 10 Febbraio

NESLI “KILL KARMA la mente è un’arma “

ALICE PABA “Se fossi un angelo”

NESLI torna al Festival di Sanremo, per la seconda volta, con il brano Do retta a te in duetto con Alice Paba (vincitrice dell’ultima edizione di The Voice)

Venerdì 10 febbraio uscirà nei negozi e nei digital store KILL KARMA La mente è un’arma, il nuovo album di Nesli

Alice Paba, vincitrice dell’ultima edizione di The Voice, pubblicherà il 10 febbraio, il suo primo album “Se fossi un angelo”.

Gli album Kill Karma la mente è un arma di Nesli e Se fossi un angelo di Alice Paba sono prodotti da Brando (GoWild Music/Universal Italia)

Redazione