VIRGINIO: SHOWCASE LIVE A FIRENZE SABATO 28 GENNAIO 2017 al BORGHESE PALACE ART HOTEL

SABATO 28 GENNAIO 2017 ALLE 21.00

AL BORGHESE PALACE ART HOTEL DI FIRENZE

VIRGINIO

ACOUSTIC LIVE

PROTAGONISTA LA VOCE DI VIRGINIO

ACCOMPAGNATA DA PIANOFORTE, CHITARRA E VIOLONCELLO

La voglia di cantare riporta Virginio sul palco del live in uno showcase acustico al Borghese Palace Art Hotel di Firenze, sabato 28 gennaio 2017 alle 21.00 (Via Ghibellina 174 /r ).

Un evento speciale in una cornice elegante scelta per rendere intimo e prezioso l’incontro tra il cantautore e il suo pubblico. Protagonista la voce di Virginio, che canta al pianoforte accompagnato da chitarra e violoncello. L’intensità e le doti “natural” di Virginio, che si esprimono nell’armonia innata del suo canto e che rendono unico l’artista, riempiranno l’atmosfera sulle note degli strumenti acustici. Lo show prevede l’ausilio di pochissima tecnologia, proprio per dare risalto alla vocalità dell’artista e per integrarsi con la bellezza suggestiva della sala, all’interno di un grande palazzo neo-classico nel cuore di Firenze, tra la Galleria degli Uffizi, il Duomo e Piazza della Signoria.

Dopo i successi come autore (con Laura Pausini, Elisa, Francesca Michielin, Raf, Chiara Galiazzo e Lorenzo Fragola) e un ritorno in studio con un potente lavoro dal respiro internazionale, “Hercules”, scritto con Andy Marvel (35 milioni di copie vendute con Celine Dion e collaborazioni con Jason Derulo, tra gli altri) e Dimitri Ehlirch (Moby, Westlife), prodotto da Corrado Rustici, Virginio torna sul palco per cantare le sue canzoni, dal vivo, davanti (e insieme) al suo pubblico.

Nel repertorio i brani tratti dai suoi tre album: “Alice”, “A maggio cambio”, “Ad occhi chiusi”, “Novembre”, “La dipendenza”, “Sale”, “Non ha importanza”, la sua unica interpretazione di “Halleluja” e “Il cielo in una stanza”; immancabili “Limpido” e il nuovo “Hercules” (https://www.youtube.com/watch?v=EiZb8KEwn6g ).

Lo showcase di Firenze, nella sua unicità, presenta il tour di concerti acustici di Virginio nelle principali città d’Italia.

Voce e pianoforte: Virginio

Chitarra: Vincenzo Angrisani

Violoncello: Bruna Di Virgilio

Sabato 28 gennaio 2017 – ore 21.00

Borghese Palace Art Hotel, Via Ghibellina 174 /r, Firenze

Ingresso gratuito

Informazioni sul sito ufficiale dell’artista sito www.virginiosimonelli.it e alla pagina Facebook “Virginio Official Fan Club”: www.facebook.com/groups/

oppure scrivere a: staff@virginiosimonelli.it

Redazione