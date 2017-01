TV, Giulia SALEMI:SONO SINGLE, DOPO VENEZIA RISCHIATO DEPRESSIONE, HO SUBITO CYBERBULLISMO, MI AUGURAVANO LA MORTE! (VIDEO)

“Si, sono single“. A parlare è la showgirl e modella Giulia Salemi, che oggi è stata ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Eppure i ‘rumors’ le affibbiavano ben due flirt: uno col Filippo Magnini e uno col rapper Marracash. “Nella foto che è uscita sui giornali, in cui ero con Filippo, in realtà gli stavo solo facendo vedere una foto sul mio telefono. Ed eravamo in pubblico, con altre venti persone, tutte lì per lavoro”. E con Marracash? “No, non è vero nemmeno questo. Siamo solo un gruppo di grandi amici”. Il sito Dagospia ha scritto che lei è vergine…”Si, l’ho letto”. Possiamo rassicurare i suoi fans che non è così? “Possiamo invece mettergli questo grande dubbio? – ha scherzato a Un Giorno da Pecora la Salemi -. Mi do molto da fare per il lavoro, sono sempre in giro e ho veramente poco tempo…per fare l’amore purtroppo!”. La showgirl è poi tornata a parlare della vicenda legata all’ultimo Festival di Venezia, dove fece scalpore e si attirò molte critiche per una sua passerella con un abito particolarmente sexy. Rispondendo ad una domanda dei conduttori, che le chiedevano se Matteo Renzi dovesse ritirarsi dalla politica dopo la sconfitta elettorale, la Salemi ha detto: “non è che nella vita se perdi una volta è tutto finito. Allora io, dopo Venezia, avrei dovuto ammazzarmi, chiudermi in casa, suicidarmi come la ragazza che aveva subito cyberbullismo perché era uscito il suo video. Io invece – ha proseguito a Radio1 -, ho combattuto e ho cercato di dimostrare alla gente che su di me ci si sbagliava: dietro a quel vestito c’era un’altra persona”. La scelta di indossare quel vestito sexy non è paragonabile a quanto avvenuto con un video a luci rosse rubato, non le pare? “Certo, ma io mi riferisco al cyberbullismo. Se voi sapeste quello che mi è stato detto dopo Venezia…c’è gente che mi ha augurato la morte. La morte!” Lei come ha reagito a questa situazione delicata? “Per fortuna ho avuto mia madre e degli amici veri vicino, altrimenti sarei andata in depressione. Mi dicevo: ma la gente è impazzita?”, ha concluso Giulia Salemi a Un Giorno da Pecora.

da Redazione #ungiornodapecora

