“Ballando On The Road” di Milly Carlucci slitta ancora a data da destinarsi..

Ancora rimandata la programmazione di Ballando On The Road che sarebbe dovuto andare il onda in prima battuta il 13 gennaio, poi venerdì 20 gennaio slittata al 23 e poi ancor ad oggi 26 gennaio. Ecco il motivo comunicato con un tweet dalla stessa conduttrice e… intanto, l’inizio di Ballando con le stelle fissato per sabato 18 febbraio 2017 ovviamente su Rai1, si avvicina.

‏ @ Ballando_Rai Segui Altro A causa della drammatica situazione in Centro Italia, # BallandoOnTheRoad è stato ulteriormente rinviato a data da destinarsi Redazione