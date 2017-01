27/01/2017 – 21:25#Rai1: A Music quiz  Valerio Scanu tra i concorrenti- ospite Fausto Leali

Ritorna alle 21,25 su Rai1 il game show musicale condotto da Amadeus arrivato alla quinta puntata, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.Si gioca con la musica, di tutti i generi, dai grandi classici alle canzoni più recenti, nazionali e internazionali, in un clima allegro e da grande festa. Otto i Vip che si sfideranno divisi in due squadre tra i quali l’attesissimo Valerio Scanu poi Marcella Bella, Manuela Arcuri, Filippa Lagerback, Fatima Trotta, Sergio Assisi, Giancarlo Magalli e Cesare Bocci.

Nei vari giochi vengono coinvolte le guest star: Luca Ward, che anche in questa puntata recita i brani di alcune canzoni, Fausto Leali, interpreterà invece i brani del repertorio di alcuni colleghi.

Al termine della serata i componenti della squadra che ha ottenuto più punti si sfidano tra loro: chi, nei pochi secondi a disposizione, indovina il maggior numero di interpreti della playlist ascoltata viene eletto campione della puntata.

