CANALE5: A Verissimo Alessia Marcuzzi, Pupo e Cesara Buonamici

Sabato 28 gennaio 2017, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento con Verissimo.

In esclusiva, Silvia Toffanin accoglie in studio Alessia Marcuzzi per parlare della sua prossima conduzione de “L’Isola dei famosi” e svelare chicche e curiosità sul reality più estremo della tv.

Da 25 anni è uno dei volti più amati del TG5: a Verissimo si racconta Cesara Buonamici.

Inoltre, ospiti per la prima volta del talk show di Canale 5: Pupo e il fenomeno social Mariano di Vaio.

Infine, direttamente da “Il Segreto”, saranno per la prima volta insieme in studio Mariana (Carlota Barò) e Nicolas (Alejandro Sanchez).

Redazione