ASCOLTI TV DI SABATO 28 GENNAIO 2017: C’è Posta per Te su Canal5 imbattibile vince la serata col 23,6%- Cavalli di Battaglia su Rai1 si ferma al 19,4%

Nel prime time di ieri Sabato 28 Gennaio 2017 il programma di Maria De Filippi si conferma imbattibile e vince in ascolti: su Canale 5 la quarta puntata di C’è Posta Per Te – in onda dalle 21.09 alle 24.27 – ha raccolto davanti al video 5.017.000 spettatori pari al 23.56% di share.

Su Rai1 la terza puntata dello show teatrale di Gigi Proietti Cavalli di Battaglia – in onda dalle 20.42 alle 23.54 – ha conquistato 4.458.000 spettatori pari al 19.39% di share (… E Che Vi Siete Persi dei Cavalli di Battaglia: 2.014.000 – 14.9%).

Inutile…quando c’è Maria De Filippi in onda ogni “battaglia” è persa …Bene anche il talent pomeridiano di Canale5 Amici16 che, nel pomeriggio, raggiunge il record stagionale con 3.728.000 spettatori (share 22,97%).

Redazione