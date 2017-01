Roma 28 gennaio 2017

Valerio Scanu è stato tra gli ospiti del concerto organizzato in ricordo di Alex Baroni dall’Associazione “La Voce della Luna” progetto dedicato a tutti quelli che hanno amato, ascoltato e si sono emozionati con le canzoni, le parole e la voce di Alex. – Sono trascorsi ormai quindici anni dalla scomparsa dell’indimenticato artista la cui musica ancora oggi suscita forti emozioni. Valerio Scanu è sempre stato un estimatore del cantante e ancora dodicenne vinse con il brano “Cambiare” nel 2002 il programma di Mike Buongiorno “Bravo Bravissimo”. Al Billion con la sua indiscussa vocalità vicina per portamento e tecnica a quello dello scomparso artista ha duettato in Signora fantasia e poi da solista in Sei la mia canzone. Tra gli ospiti anche Fabrizio Frizzi.

L’evento si è tenuto al “Billions” di Roma. Ecco un momento della sua esibizione in un video estratto dalla sua pagina social