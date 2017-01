SU CANALE5 AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DE “L’ISOLA DEI FAMOSI”

prende il via la nuova edizione de “”. Al timone del programma, per il terzo anno consecutivo,Questa, sarà un’edizione totalmente rinnovata, con nuovi meccanismi di gioco che si snoderanno attraverso vere e proprie tappe evolutive.14 naufraghi seguiranno questo inedito percorso dell’evoluzione, nel corso del quale, ad ogni tappa, corrisponde una conquista fondamentale per la sopravvivenza a Cayo Cochinos. Si parte dall’isola Primitiva, per approdare poi all’isola delle Caverne, a quella del Fuoco, dei Metalli e così via… fino al ritorno alla civiltà.Protagonisti di questo viaggio quanto mai impegnativo, alla conquista del montepremi finale di 100.000 euro, sarannoA loro, nel corso della prima puntata, si aggiungerà una quattordicesima concorrente, scelta dal pubblico, attraverso il televoto, tra Giulia Calcaterra e Desirée Popper.A, che ben conosce meccanismi e dinamiche del gioco, spetta quest’anno il compito di commentare dallo studio gli accadimenti dell’#Isola. Inviato in Honduras sarà invece Stefano Bettarini. A lui l’arduo compito di gestire i concorrenti e coordinare le difficili prove che li aspettano.

Ma grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori: attraverso quattro canali, SMS/web/Twitter/app Mediaset, decideranno quali naufraghi potranno proseguire il percorso dell’#Isola e quali no.

