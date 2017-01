Keanu Reeves superospite internazionale al Festival di Sanremo 2017

L’anno scorso al Festival fu la volta di Nicole Kimdan nella seconda serata; due anni fa di Charlize Theron e quest’anno approderà sul palco del Festival un’altra star hollywoodiana, Keanu Reeves, l’attore canadese che si è ritagliato un ruolo indelebile nella storia del cinema di fantascienza come Nio nella trilogia sullo scontro tra uomo e macchine di Matrix . Reeves, attualmente è in tour di promozione del suo nuovo John Wick: Chapter 2, per la regia di Chad Stahelski, sequel del film in cui interpreta un killer professionista che per tre settimane ha fatto tappa e riprese a Roma e ha visto entrare nel cast Riccardo Scamarcio, Franco Nero e Claudia Gerini. All’Ariston l’attore è atteso come superospite, probabilmente nella puntata di mercoledì 8 o giovedì 9 febbraio.

Ricordiamo gli ospiti italiani che parteciperanno alla 67 edizione della kermesse canora: Tiziano Ferro (che sarà accompagnato in un brano da Carmen Consoli nella serata di debutto), Giorgia (il giorno dopo), Zucchero (per la finale). E poi gli internazionali: i big Robbie Williams, Mika, Ricky Martin e Álvaro Soler, ma anche i Clean Bandit e i Biffy Clyro.

