NOTTE NEW TROLLS: 50 anni di musica e una prestigiosa targa consegnata dal presiente di PMI

NOTTE NEW TROLLS

50 ANNI DI MUSICA

E UNA PRESTIGIOSA TARGA CONSEGNATA DAL PRESIDENTE DI PMI

Il 2017 è un anno particolarmente significativo per i NEW TROLLS che festeggiano 50 anni di musica e di successi. In occasione dell’importante anniversario Mario Limongelli, Presidente di PMI (Produttori Musicali Indipendenti) ha consegnato a Nico di Palo, Gianni Belleno, Ricky Belloni, Giorgio Usai una prestigiosa targa che recita la seguente motivazione “50 anni di musica NEW TROLLS eseguita da musicisti che tornano insieme per costruire il futuro”.

Attualmente la band è impegnata nel lunghissimo tour “Notte New Trolls” che si concluderà in autunno con alcune date all’estero. Sul palco: Nico di Palo, Gianni Belleno, Ricky Belloni, Giorgio Usai, andrea Cervetto e Alex Polifrone. Queste le prossime date:

26 gennaio Teatro Alessandrino Alessandria

13 febbraio Teatro Brancaccio Roma

18 febbraio Teatro Galleria Legnano (Mi)

14 marzo Teatro Puccini Firenze

1 aprile Teatro Novelli Rimini

