02/02/2017 – 21:25 #RAI1: UN PASSO DAL CIELO 4 – Il sacro fuoco

Nuovo doppio appuntamento con la fiction “Un passo dal cielo 4“, in onda su Rai1 giovedì 2 febbraio alle 21.25. Durante la notte della festa del Sacro Cuore un noto scultore di San Candido viene trovato morto, nella sua abitazione data alle fiamme e le sue opere trafugate. Livia, esperta di storia dell’arte, viene coinvolta da Francesco nelle indagini, e questo porta i due a riavvicinarsi momentaneamente. Vincenzo è invitato alla festa di inizio riprese da Fedez, ma naturalmente non può andarci con Eva…

Nel secondo episodio un fotografo naturalista di San Candido viene ritrovato in fin di vita, forse aggredito da una tigre che è ancora libera per i boschi, Quando Livia si ammala e rifiuta di farsi curare in ospedale, la preoccupazione di Francesco per la sua salute cresce. Eva deve girare una scena di nudo con Fedez, ma non trova il coraggio di dirlo a Vincenzo