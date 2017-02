CANALE5 : Isola dei famosi tra critiche, polemiche e… decisioni!

La prima puntata per intero dell’Isola dei Famosi 12 in onda su Canale 5 dalle 21.36 alle 24.56 – ieri 31 gennaio – ha raccolto davanti al video 4.151.000 spettatori vincendo in share al 21.95% , mentre la partita di Coppa Italia Inter-Lazio su Rai1 vince in valori assoluti tenendo incollati al video 5.580.000 spettatori ma con uno share pari al 20.42%.

Le critiche sul Web:

Cristiano Malgioglio contro Luxuria:

Malgioglio sferza il primo attacco prima sul fronte del look :“Come opinionista all’isola dei famosi #isola vedo la Lambertucci…ma che fine ha fatto Luxuria?” poi sul ruolo di opinionista:”Se Wladimir fosse più simpatica e meno maestrina forse l’isola sarebbe meno stancante. Detto questo mi rileggo Match Point. Notte”.

Anche i telespettatori hanno manifestato la loro insoddisfazione su questa prima puntata, infatti Alessia Marcuzzi è stata definita “robotica” ed incapace di gestire le emergenze, mentre Stefano Bettarini poco adatto al ruolo di inviato ed etichettato quindi un comune “raccomandato”.

Il cast di quest’anno sembra piuttosto indisciplinato, infatti ieri sera Massimo Ceccherini ha minacciato di andarsene, Raz Degan ha litigato con alcuni operatori perché non voleva farsi riprendere (ma che c’è andato a fare in un reality?). Le più votate finite quindi in nomination sono: Dayane Mello (con 8 voti) e Samantha De Grenet (con 3 voti) che dai sondaggi sembrerebbe avviata all’eliminazione anche se ha tutta una settimana per far cambiare parere al pubblico.

Alessia Marcuzzi, prima di salutare il pubblico a casa e in studio ha esclamato:” Non farò il nome del concorrente perché non sarebbe corretto, ma stanno uscendo alcune notizie su uno dei naufraghi che hanno bisogno di essere approfondite. Questa settimana cercheremo di capirne di più e decideremo come comportarci. Noi della produzione non eravamo a conoscenza di niente” . Il riferimento è chiaramente rivolto alla notizia che gira sul web e non solo, relativa alla denuncia dell’ex fidanzata di Andrea Marcaccini e rivelata in una intervista rilasciata a Chi, nella quale accusa Marcaccini di violenza privata, stalking, sequestro di persona e lesioni, motivati dalla gelosia.

Cosa deciderà la produzione?

La prossima diretta Lunedì 6 Febbraio su Canale5

Redazione