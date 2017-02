CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017

Ecco la giuria di qualità di 1MNEXT

il contest del Primo Maggio dedicato ai nuovi artisti

MASSIMO BONELLI, SILVIA BOSCHERO, MASSIMO COTTO,



LELE MARCHITELLI E DAVIDE POLIANI

Roma, 1 febbraio 2017

Si chiuderanno il 17 febbraio 2017 le iscrizioni a 1M NEXT 2017, il contest del Concerto del Primo Maggio di Roma che porta 3 nuovi artisti sul palco del Concertone di piazza San Giovanni.

Il contest è organizzato da iCompany e Ruvido Produzioni, le due società che, a partire dall’edizione 2015, organizzano il Concerto del Primo Maggio di Roma promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL.

La giuria di qualità dell’edizione del 2017 sarà composta da Massimo Bonelli (ceo di iCompany e organizzatore del Concerto del Primo Maggio) – Silvia Boschero (autrice e speaker di Radio Rai) – Massimo Cotto (speaker di Virgin Radio, giornalista e autore) – Lele Marchitelli (musicista e compositore) – Davide Poliani (giornalista e redattore per rockol.it).

1MNEXT 2017 – La Giuria di qualità

Massimo Bonelli: Produttore, manager ed editore, è il Ceo di iCompany e l’organizzatore del Concerto del Primo Maggio (insieme a Carlo Gavaudan).

Silvia Boschero: critico musicale, ha scritto per L’Unità, Il Mucchio Selvaggio e Blow Up. Dal 2000 è speaker radiofonica e autrice di Radio Rai. Dal 2014 scrive e conduce il magazine musicale King Kong su Radio1.

Massimo Cotto: giornalista, autore e speaker radiofonico per Virgin Radio, per anni in Rai come conduttore e autore. E’ presidente di giuria di Area Sanremo, e direttore artistico di Astimusica, di Visionaria.

Lele Marchitelli: Negli anni ’90 è autore delle musiche di programmi tv comici, per vari documentari e spot pubblicitari. Per il cinema ha collaborato come autore di colonne sonore per film di importanti registi tra cui Paolo Sorrentino per La Grande Bellezza e The Young Pope.

Davide Poliani: lavora dal 2002 a Rockol, il primo sito di informazione musicale in Italia, del quale dal 2010 è responsabile della sezione news, realizzando inchieste e approfondimenti su musica dal vivo e industria musicale. Ha collaborato con le edizioni italiane di Rock Sound e Vanity Fair.

Redazione