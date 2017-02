03/02/2017 – 21:25 #RAI1: MUSIC QUIZ Ultima puntata, ospite speciale Anna Tatangelo

Dopo aver fatto divertire il pubblico a casa e i personaggi famosi che hanno giocato in studio puntata dopo puntata, si concluderà venerdì 3 febbraio, alle 21:25 su Rai1, con il settimo e ultimo appuntamento, “Music Quiz”, il game show musicale condotto da Amadeus dall’Auditorium Rai Di Napoli e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Gli ultimi vip a giocare e a sfidarsi, divisi in due squadre, per cercare di indovinare l’interprete delle canzoni che verranno fatte ascoltare in studio, saranno: Romina Power, Serena Rossi, Vladimir Luxuria, Giovanna Civitillo, Teo Teocoli, Sergio Assisi, Luca Capuano e Sergio Friscia. Tanti i brani da riconoscere, di tutti i generi musicali e di tutti i tempi, in altrettanti giochi in cui la musica sarà protagonista e in cui le cover verranno spesso eseguite in modi originali. In molti giochi saranno coinvolti anche i concorrenti in gara e le guest star della puntata: Anna Tatangelo, che si esibirà cantando i brani di alcuni suoi colleghi, e Luca Ward, presenza fissa nelle sette puntate del programma, che, anche in quest’ultima serata, reciterà i brani di alcune canzoni. A fine puntata, nell’ultimo gioco, si sfideranno i componenti della squadra che ha ottenuto più punti per eleggere il Campione della puntata.

“Music Quiz” è un programma scritto da Fausto Enni, Gianluca Giorgi, Clarita Ialongo, Ermanno Labianca, Marco Pantaleo e Francesco Valitutti.

La scenografia è di Emanuela Trixie Zitkowsky, la regia di Sergio Colabona.

