TV, PAOLA FERRARI:  SBANDATI? ASPETTO L’INVITO,  SONO ARRABBIATA MA NON PORTO RANCORE

Paola Ferrari, che non ha gradito la sua esclusione tra le migliori giornaliste sportive d’Italia lanciata da un sondaggio de Gli Sbandati, su Rai2, oggi è intervenuta ad Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La giornalista si è infatti detta ‘nauseata’ su Twitter perché un programma della sua stessa azienda non ha inserito una giornalista Rai in questa classifica, nella quale erano presenti solo Diletta Leotta, Ilaria D’Amico e Mikaela Calcagno. “Io sono una ribelle, scrivo sui social liberamente: se va bene io sono così, altrimenti non seguitemi. In questo caso mi sono arrabbiata perché bisognerebbe valorizzare i giornalisti della Rai, invece di portare solo due giornaliste Sky e una Mediaset, sono molto adirata. Almeno si poteva fare una Rai, una Sky e una Mediaset”. Chi è più brava tra quelle tre a suo avviso? “A me piace molto la Calcagno, la D’Amico ha esperienza e Diletta Leotta è molto più brava che bella, la bellezza quasi la danneggia”. Magari il sondaggio è stato lanciato con leggerezza. “Non me ne frega niente della leggerezza, sono adirata”. Se la invitassero a Gli Sbandati, lei ci andrebbe? “Certo, io non porto mica rancore“, ha concluso a Rai Radio1 la Ferrari.