05/02/2017 – 13:40 #RAI2: QUELLI CHE IL CALCIO Tra gli ospiti della puntata Nek

Domenica 5 febbraio alle 13.40 Rai2 trasmette il programma condotto da Nicola Savino e la Gialappa’s Band.

Emanuele Dotto, voce storica di “Tutto il calcio minuto per minuto”, insieme a Sarah Castellana si occupano della parte sportivacon aggiornamenti e notizie. Alla postazione web Melissa Greta Marchetto. I calciatori brutti si collegheranno con Tarcisio Stefani, esperto di storia del Milan.

Per lo spazio dedicato alla musica, l’ospite speciale sarà il cantautore NEK che eseguirà il brano “Differente” il singolo estratto dall’album Unici, il suo tredicesimo album. Tra gli ospiti in studio, Paolo Casarin, Diego Abatantuono, Eleonora Pedron, Fulvio Collovati, Francesco Mandelli e Daniele Manusia, direttore della rivista on line “ultimo uomo”.

Gli sketch comici sono sempre a cura di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario. Pantani interpreterà Maurizio Sarri, allenatore e tecnico del Napoli; Max Giusti vestirà i panni del cantante Francesco De Gregori e Edoardo Ferrario sarà il conduttore Alessandro Cattelan.

Francesco Mandelli e Tarcisio Stefani saranno a Milano perl’anticipo delle 12.30 tra Milan e Sampdoria; Gianpaolo Bellini e Flavio Soriga seguiranno Atalanta Cagliari; Flavio Fusi, Francesco Lisanti e Gigi Cagni commenteranno Empoli Torino; Roberto Pruzzo e sara Peluso saranno a Geno aper seguire i Grifoni contro il Sassuolo

Syria e Karim Salvatori saranno a Pescara per Pescara Lazio. immo Magistroni e i Mariachi si collegheranno invece da Milano per nuove avventure.

Infine collegamento da Madeira con Mia Ceran, l’isola portoghese dov’è nato il grande bomber Cristiano Ronaldo che oggi compie 31 anni.

Redazione