Marco Mengoni va in …”aspettativa”

“Vado in aspettativa. Ho bisogno di un po’ di tempo per schiarirmi le idee e chiarire il mio stomaco, la mia anima, il mio cervello” – “Voglio aspettare, ma non aspettarmi. Non voglio avere aspettative. Quello che deve arrivare, arriverà. Un libro? Forse è presto, non sarei in grado di entrare nell’abisso di un’emozione e raccontarla. Lo faccio con la #musica. Ho già fatto un biglietto open, date flessibili. Parto solo, molto presto. Prima destinazione New York, poi da lì si vedrà”

A dichiarare quanto sopra è Marco Mengoni in un’intervista a “Sette” il magazine del Corriere della Sera. Il cantante di Ronciglione quindi zaino in spalla e da solo, dopo due anni di successi ma anche molti faticosi in cui ha pubblicato tre album, è stato impegnato in un tour di 60 date, ha fatto ospitate e promozione, pare abbia deciso di concedersi una “pausa”lontano dalla musica e dall’Italia per ascoltare il suono del “mondo”. Si consolino però i suoi fan, nell’intervista l’artista ha cercato di spiegare i suo rapporto con i fan e quello che ne è emerso è un legame indissolubile che reggerà al periodo di “aspettativa” breve o lungo che sia:

“E’ una relazione quella che si crea con i tuoi fan, ogni volta diversa. È come una madre che dice: tu sei mio figlio, io ti ho portato in grembo per nove mesi, questo legame non ce lo toglierà mai nessuno. Lo stesso mi porto dentro io del mio pubblico. Si crea un legame iper-uranico che ti travolge e ti stravolge, rimette in discussione la tua vita…”.

Redazione