06/02/2017 – 21:25 #RAI1: I BASTARDI DI PIZZOFALCONE Una storia di sequestro e ricatto – SESTA E ULTIMA PUNTATA

Lunedì 6 febbraio alle 21.25 Rai1 trasmette la sesta e ultima puntata della fiction “I bastardi di Pizzofalcone”, con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini.Un bambino viene rapito mentre è in visita con la classe in un museo di Napoli e rinchiuso in uno scantinato buio e freddo con l’unica compagnia di un pupazzetto di un super eroe. Il piccolo è il figlio di un ricco imprenditore e nipote di un nonno ancora più ricco. Una storia agghiacciante di sequestro e ricatto. E le indagini procedono a tentoni. I Bastardi dovranno essere più uniti che mai per trovare insieme la forza di sporgersi su un abisso di menzogne e rancori.