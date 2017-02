RAI1: DOMENICA IN – Ospiti Anna Falchi, Serena Rossi, il cast del musical “Sister Act” ed Emis Killa

Nella puntata di “Domenica in” di domenica 5 febbraio in onda dalle 17.05 su Rai1, Anna Falchi – finalmente di ritorno sugli schermi – rivivrà con Pippo Baudo i passaggi più significativi della sua carriera, i momenti belli e quelli più dolorosi della sua vita privata. Per lo spazio musicale, ospite Serena Rossi, da poco diventata mamma, che ricorderà anche gli esordi nel musical “C’era una volta…Scugnizzi” di Claudio Mattone ed Enrico Vaime e la partecipazione a grandi fiction di successo. La guest star suor Cristina Scuccia e il cast di “Sister act Il Musical” presenteranno alcune scene dello spettacolo ispirato al film cult degli anni 90, con protagonista Whoopy Goldberg: un musical travolgente, diretto da Saverio Marconi, che ha già riscosso grandi consensi e che ora proseguirà la sua tournee calcando i palchi dei principali teatri italiani. Spazio ancora alla musica con Emis Killa: il talentuoso rapper presenterà il suo ultimo lavoro “Terza stagione”, che, con una scrittura senza filtri, affronta alcuni tra i temi più difficili del nostro tempo. In studio, come consuetudine, la Big Band diretta dal Maestro Bruno Biriaco, i balletti e le canzoni della showgirl Manuela Zero e la conduzione di Pippo Baudo con Chiara Francini.

“Domenica In” è un programma prodotto da Rai1 e firmato da Pippo Baudo, Salvo Guercio, Lisandro Monaco, Antonio Pascale e Daniela Cannone. Dirige l’Orchestra il Maestro Bruno Biriaco. La scenografia è di Mimma Aliffi. Domenica In è presente anche sul web, al sito www.domenicain.rai.it, su Facebook e su Twitter.

