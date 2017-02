Michele Monina a Sanremo incontra Francesco Baccini per parlare dell’irriverente singolo AVE MARIA (FACCI APPARIRE) feat. Zero Plastica.

A un soffio dall’apertura del 67° Festival di Sanremo, FRANCESCO BACCINI presenta in anteprima il suo nuovo singolo AVE MARIA (FACCI APPARIRE) feat. Zero Plastica.

Un brano dedicato a Maria De Filippi, l’unica “in grado di compiere dei veri e propri miracoli”

Una fotografia della società immortalata in musica. Un mix di rock e ironia che non è sfuggito all’ascolto critico di Michele Monina che ha intervistato Francesco Baccini a Sanremo, per il Monina Against The Machine discutendo di gare e festival e del vero significato di fare musica.

«“Maria” è l’unica figura in Italia in grado di compiere dei veri e propri miracoli: dà la celebrità “istantanea” a giovani ballerini e cantanti, mette insieme Uomini e Donne di qualsiasi età, razza e credo, fa incontrare alla gente comune le stelle di Hollywood. È un fenomeno sociologico ed è proprio questo che mi interessa da osservatore. Sì perché il ruolo del cantautore è anche quello di fare delle fotografie della società. Come nella canzone “Giulio Andreotti” e “Renato Curcio”, contenute nell’ album “Nomi e Cognomi” del 1992, ho scavalcato l’opinione personale sul personaggio prendendo direttamente coscienza del “fenomeno”. Il tutto, ovviamente, condito con una spruzzata di rock e di ironia. La canzone l’avevo nel cassetto da un po’ di tempo, il testo è scritto insieme ad Andrea Rivera, la musica è mia, mentre la parte rap è affidata agli Zero Plastica, un duo di rapper genovesi conosciuti in una memorabile notte di capodanno in piazza Duomo a Milano insieme al mitico Don Gallo. Ave!!». Francesco Baccini.

La produzione del singolo e del relativo videoclip ufficiale è affidata a Nadir Music.

Redazione