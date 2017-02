FESTIVAL DI SANREMO: il resoconto della prima serata 7 Febbraio – Dato di ascolto e curiosità social – Ordine di uscita artisti Mercoledì 8 FEBBRAIO

L’edizione 2017 del Festival di Sanremo si apre con l’esibizione di 11 dei 22 brani dei Campioni in gara. Sul palco dell’Ariston è il turno di Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Elodie, Ludovica Comello, Fiorella Mannoia, Alessio Bernabei, Al Bano, Samuel, Ron, Clementino ed Ermal Meta.

Solo 8 canzoni tra queste accederanno alla serata di venerdì, mentre le altre 3 andranno nel “girone eliminatorio”. Il giudizio sarà affidato per metà al televoto e per metà alla Sala Stampa.

I Big che passano il primo turno e si esibiranno venerdì sono Alessio Bernabei, Samuel, Ermal Meta, Elodie, Ludovica Comello, Al Bano, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia

A rischio eliminazione sono: Clementino, Ron e Giusy Ferreri che non parteciperanno alla serata delle cover.

Tra gli ospiti di questa serata spiccano Tiziano Ferro, Ricky Martin e Diletta Leotta.

Dato di ascolto della prima puntata: Per la 67a edizione del Festival di Sanremo condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi partenza col botto: 50,37% di share con 11.374.000 spettatori, Dal 2005 non veniva superato il 50% di share. La performance di Tiziano Ferro ha incollato alla tv 14,7 milioni per uno share del 48,8%, mentre il picco di ascolti si è registrato sulla presentazione di Elodie introdotta da Raoul Bova (16.132.000 alle 21,40) e il picco di share si è avuto alla fine dell’esibizione dell’energico Ricky Martin (57,12% alle 23,51).

Il podio con le percentuali dei voti attribuiti (stampa+televoto) : 1) Mannoia col 25% 2)Moro 21% 3) Elodie 18% (al quarto posto Ermal Meta). Le meno votate Giusy Ferreri e Lodovica Comello con un 0,9%

Curiosità social: L’ospite della prima giornata del Festival che ha ottenuto più conversazioni su Twitter è Tiziano Ferro con 18.036 tra mention e retweet. L’artista è stato inoltre più di 200.000 volte ricercato su Google durante tutta la giornata.

Altra curiosità: #Sanremo2017 ha raggiunto il picco tra le 21,34 e le 21,25 con 5.053 tweet al minuto, quando Maria De Filippi si è seduto sulla scalinata.

OGGI MERCOLEDI 8 FEBBRAIO LA SECONDA SERATA

ORDINE DI USCITA ARTISTI –