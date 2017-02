SANREMO 2017: dato di ascolto e successo social della seconda serata – BIG e OSPITI TERZA SERATA – GIOVEDI 9 FEBBRAIO

Il Festival di Sanremo continua a volare sui social: la seconda puntata ha generato 6,7 milioni di interazioni totali su Instagram, Facebook e Twitter nelle 24 ore di ieri. Nelle prime due giornate l’evento Festival ha generato in totale su Facebook, Twitter e Instagram 15,5 milioni di interazioni. In particolare su Twitter ha registrato 415 mila interazioni. Gli utenti Twitter che hanno partecipato ieri sera sono stati 66 mila. La parola più twittata di Sanremo si conferma, anche nella seconda puntata, #Maria (28 mila), l’hashtag più utilizzato, con 333 mila ricorrenze è quello ufficiale #sanremo2017, mentre l’utente “vip” della serata è @MarroneEmma e il tweet più rilanciato è di @michele_bravi. Gli account ufficiali del Festival di Sanremo su Facebook e Instagram, invece, hanno generato rispettivamente 322 mila e 51 mila interazioni. Su Instagram la foto che ha raccolto il maggior numero di like è quella di Michele Bravi dietro le quinte. Grande riscontro del Festival anche su RaiPlay: i Vod hanno raggiunto, solo nelle 24 ore di ieri, il milione e 900 mila di media views, registrando un più 148 per cento rispetto al 2016. Nel dettaglio i video più visti nella giornata di ieri sono stati l’intera Prima Serata del Festival con 350.344 media views e un tempo di visione medio di 50 minuti, l’esibizione di Fiorella Mannoia con 316.605 media views e un tempo medio di visione di 1 minuto e mezzo, e la clip di Ricky Martin con 179.265 media views e un tempo medio di visione di 4 minuti.

Sanremo 2017 | Terza serata 9 febbraio: Cantanti Big e cover

Stasera i 16 Big si esibiranno sulle cover di grandi successi della musica italiana.

Al Bano – Pregherò

Alessio Berbabei – Un giorno credi

Chiara – Diamante con Mauro Pagani al violino

Elodie – Quando finisce un amore

Ermal Meta -Amara terra mia

Fabrizio Moro – La classe calcistica del 68

Fiorella Mannoia – Sempre e per Sempre con Danilo Rea

Francesco Gabbani – Susanna

Gigi d’Alessio -L’immensità

Lodovica Comello – Le mille bolle blu

Marco Masini – Signor Tenente

Michele Bravi – La stagione dell’amore

Michele Zarrillo – Se tu non torni

Paola Turci – Un’emozione da poco

Samuel – Ho difeso il mio amore

Sergio Sylvestre – Vorrei la pelle nera con i Soul System

Non si esibiranno con la cover (in quanto a rischio eliminazione) e canteranno quindi il loro pezzo sanremese in questo ordine:

Ron, l’ottava meraviglia

Raige e Giuilia Luzi, Togliamoci la voglia

Bianca Atzei, Ora esisti tu

Clementino, Ragazzi Fuori

Giusy Ferreri, Fatalmente male

Nesli e Alice Paba, Do retta a te

Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio: Nuove proposte

I quattro giovani che si esibiranno stasera per la categoria Nuove Proposte sono (in ordine di apparizione a partire dalle 20.45 circa):

Maldestro – Canzone per Federica

Tommaso Pini – Cose che danno ansia;

Valeria Farinacci, Insieme;

Lele – Ora Mai

Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio: Ospiti

Apertura con il Piccolo Coro dell’Antoniano “Mariele Ventre” per celebrare i 60 anni dello Zecchino d’Oro. Superospite Mika in una serata che ha per protagonisti i bambini, con l’Orchestra de Instrumentos Reciclados de Cateura, dal Paraguay. Attesa anche l’ostetrica che ha fatto nascere oltre 7600 bambini, Maria Pollacci, Marco Galliani e Alessandro Gasmann presentano il film Beata ignoranza. Presenti anche Luca e Paolo e la cantante LP (Laura Pergolizzi) con la sua hit Lost on You. Si aggiungono ancora Annabelle Belmondo (nipote di Jean Paul) e Anouchka Delon (figlia di Alain).