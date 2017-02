SANREMO2017 4^ SERATA : I BIG E LE NUOVE PROPOSTE IN GARA – MODALITA’ DI VOTAZIONE

Questa sera alle 20:35 su RaiUno nuovo appuntamento con Sanremo 2017 giunto alla quarta serata e condotto dalla coppia Carlo Conti e Maria De Filippi. Questa sera i cantanti Big ancora in gara, si riesibiranno.

Tra i Big, invece, ecco i 20 ancora in gara, tra cui i quattro ripescati nel mini-torneo di ieri:

-Al Bano – Di rose e di spine

-Elodie – Tutta colpa mia

-Paola Turci – Fatti bella per te

-Samuel – Vedrai

-Fiorella Manno – che sia benedetta

-Michele bravi – il diario degli errori

-Fabrizio Moro – Portami via

-Giusy Ferreri – Fatalmente male

-Gigi D’Alessi – la prima stella

-Ron – l’ottava meraviglia

-Ermal Meta – Vietato morire

-Michele Zarrillo – Mani nelle mani

-Lodovica Comello – Il cielo non mi basta

-Sergio Silvestre – Con te

-Clementino – Ragazzi fuori

-Alessio Bernabei – Nel mezzo di un applauso

-Chiara – Nessun posto è casa mia –

-Bianca Atzei – Ora esisti solo tu

Francesco Gabbani – Occindentali’s Karma

Marco Masini – Spostato di un secondo

Si sfideranno inoltre i quattro finalisti delle nuove proposte, da cui uscirà il vincitore della categoria. Ecco chi sono i cantanti in gara tra i Giovani:

Francesco Guasti – Universo

Leonardo Lamacchia – Ciò che resta

Maldestro – Canzone per Federica

Lele – Ora mai

Cambia anche la modalità di votazione. Innanzitutto, vengono azzerate le votazioni precedenti. Voterà la Giuria di esperti (per un peso del 30%), la Giuria demoscopica (anch’essa per un peso del 30%) ed il televoto (per un peso del 40%). Le ultime quattro classificate saranno escluse dalla gara. OSPITI: ritorna Virginia Raffaele e poi ci sarà Luca Zingaretti, in occasione dei nuovi episodi de Il Commissario Montalbano . Tra gli ospiti musicali, Robin Schulz e Giorgio Moroder, oltre a Peppe Vessicchio, che quest’anno si gode il Festival seduto in platea . Presente anche Gaetano Moscato, l’uomo che, nella tragedia di Nizza del luglio scorso, ha perso una gamba per salvare i suoi nipoti. Redazione