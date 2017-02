SANREMO, GABBANI: IL MIO PEZZO POTEVA CHIAMARSI ‘LA SCIMMIA BALLA’, IO ROTTAMATORE DEL FESTIVAL? BISOGNERA’ ASPETTARE L’ANNO PROSSIMO

La sua canzone ‘Occidentali’s Karma‘ ha trionfato sul palco dell’Ariston, ma il titolo della canzone di Francesco Gabbani che ha vinto l’ultimo Sanremo poteva essere un altro. “Oltre ad ‘Occidentali’s Karma’, c’era un altro titolo che abbiamo scartato: ‘La Scimmia Balla‘”, ha spiegato Francesco Gabbani al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Appena vinto, lei si è inginocchiato alla seconda classificata, Fiorella Mannoia. Cosa le ha detto la cantante romana? “Non avrei immaginato di vincere, è per quello che ho fatto quel gesto alla Mannoia. A me Fiorella ha esternato ringraziamento, anche per il gesto. Spero sia stata sincera e sicuramente è stato così”. Qualcuno ha detto che lei ha ‘rottamato’ il Festival, un po’ come fosse il Matteo Renzi della musica. “Non mi sento di prendermi la responsabilità di questo ruolo, anche perché se c’è stata davvero una rottamazione del Festival si vedrà la prossima edizione”. Per quale motivo? “Le rottamazioni vere si vedono sulla lunga durata”. A ‘Un Giorno da Pecora’, Gabbani ha anche scherzato su quelle voci che, a Sanremo, lo indicavano come ‘molto dotato’ dal punto vista sessuale: “so di cosa si parla, ne sono venuto a conoscenza nelle ultime ore. Come tutti gli espedienti che ho usato per attirare l’attenzione, dalla scimmia al titolo particolare, devo dire che il ‘canovaccio’ arrotolato dentro ai pantaloni ha funzionato. L’avevo portato apposta da casa...”

da un redazione1giornodapecora