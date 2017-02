Dopo l’esperienza fatta ad XFactor7 che l’ha visto vincitore nel 2013, Michele Bravi successivamente, pubblica il suo primo EP con Sony Music intitolato La Vita e la Felicità, contenente l’omonimo singolo scritto da Tiziano Ferro e Zibba. Quindi canta la colonna sonora del film di Carlo Verdone, Sotto una buona stella.

Il 10 giugno 2014 esce il suo primo album, A piccoli passi, anticipato dai singoli Un giorno in più e In bilico. Poi segue un periodo buio, il rapporto con Sony finisce malamente e Michele così commenta l’episodio: “Il post-X Factor? Non è stato bello, sono andato in analisi. Mi dissero che ero finito”, si prende un periodo di pausa e diventa youtuber.

Il 2 ottobre 2015 esce il suo secondo EP, questa volta con Universal Music, intitolato I hate music. Nel frattempo porta avanti la sua attività web, sostenuta dalla factory Show Reel.

Quest’anno la 67a edizione del Festival di Sanremo l’ha visto in gara per la prima volta con un brano autobiografico dal titolo “il diario degli errori” con cui si è classificato al 4 posto della classifica finale del Festival e quindi ad un passo dal podio. Un successo che se ben gestito potrebbe rappresentare per lui una piena “rinascita”.

Della sua canzone Diario degli errori con la quale si è rimesso in gioco dice:

“E’ un brano perfetto, per la tonalità e i colori della mia voce, ma soprattutto perché racconta la mia vera storia: è il diario dei miei errori, professionali e personali, quelli che si fanno la prima volta che ti innamori. Nel ritornello dico ‘almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori’, perché si presuppone che il diario sia stato ormai chiuso e sia arrivata un’altra occasione”

Michele Bravi ha annunciato due concerti in programma il prossimo maggio a Milano e Firenze, che rappresenteranno l’anteprima del tour vero e proprio – che partirà più in là: Bravi si esibirà al Fabrique di Milano il 20 maggio, mentre il 21 maggio sarà in scena al Viper Theatre di Firenze.

I due concerti vedranno il cantante far ascoltare per la prima volta dal vivo al pubblico i brani contenuti all’interno del suo nuovo album, “Anime di carta“: i biglietti per entrambi gli appuntamenti sono già disponibili su TicketOne al prezzo unico di 18 euro (più diritti di prevendita).

Il diario degli errori – Video e Testo

Ho lasciato troppi segni

Sulla pelle già strappata

Non c’è niente che si insegni prima

Che non l’hai provata

Sono andato sempre dritto come un treno

Ho cercato nel conflitto

La parvenza di un sentiero

Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio

E non ho mai detto resta se potevo dire addio

Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta

Ma non ne ho tenuto conto

Ho sempre avuto troppa fretta

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutti i torti e le ragioni

Dalle paure che convivono con me

Dalle parole di un discorso inutile

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Ho giocato con il fuoco

E qualcuna l’ho anche vinta

Ma ci è mancato poco

Mi giocassi anche la vita

Ho lasciato troppe volte

La mia impronta sopra il letto

Senza preoccuparmi troppo

Di cosa prima avevo detto

Ho guardato nell’abisso di un mattino senza alba

Senza avere un punto fisso

O qualcuno che ti salva

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Da tutte le mie contraddizioni

Da tutte le mie imperfezioni

Dalle paure che convivono con me

Dalle parole di un discorso inutile

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

Almeno tu Almeno tu

Almeno tu rimani fuori

Dal mio diario degli errori

