Tapiro d’oro ad Antonio Cassano: «Non mi cerca nessuno, starò a casa a fare il manager di mia moglie»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Valerio Staffelli consegnerà il Tapiro d’oro ad Antonio Cassano che, dopo l’addio alla Sampdoria, sarebbe pronto a partire per una nuova avventura, anche all’estero. Al microfono del tapiroforo, che lo ha intercettato a Genova, Cassano ha però spiegato: «Starò a casa a fare il manager di mia moglie. Non mi cerca nessuno, che devo fare? Niente Cina, Grecia o Argentina. Non voglio andare da nessuna parte. Volevo rimanere in Italia però, ad oggi, non c’è niente». Quanto all’ipotesi di giocare in una squadra di serie B: «Con le pippe che ci sono in giro, io posso giocare ancora in serie A. E voglio giocare in serie A. Ma se non c’è l’opportunità rimango a casa. Ci sono grosse probabilità che a giugno finisca la mia carriera e inizi a fare il manager di mia moglie. Adesso il grano a casa lo porta lei».

Redazione