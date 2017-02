CANALE5: A ‘VERISSIMO’ PAOLA CORTELLESI, ANTONIO ALBANESE E DAYANE MELLO

Puntata esplosiva, ricca di ospiti e sorprese questa settimana a Verissimo.

Ospiti per la prima volta insieme del talk show di Canale 5 due grandissimi attori: Paola Cortellesi e Antonio Albanese, protagonisti al cinema del film “Mamma o papà?”.

E ancora, Silvia Toffanin accoglie in studio Dayane Mello, la prima naufraga eliminata al televoto dall’”Isola de Famosi”.

In studio si racconta in maniera inedita anche la super opinionista del reality Vladimir Luxuria.

E’ stato il grande assente dell’ultima edizione di Sanremo. A Verissimo il mitico direttore d’orchestra Peppe Vessicchio parla di musica e della sua vita.

Infine, direttamente da Madrid, il nuovo protagonista della soap “Il Segreto” il misterioso Hernando Dos Casas, (Angel De Miguel).

Redazione