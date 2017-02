CANALE5 : Ospiti della 6a puntata Stefano De Martino, Gerry Scotti e Alessandra Amoroso – Volano gli ascolti

Prime time con la curva di Canale5 con la sesta puntata di C’è posta per te al comando fin verso il 25% di share (5.319.000 telespettatori) arrivando poi fin oltre il 35% in seconda serata. Picco in valori assoluti per il varietà di #Canale5 alle ore 23:12 con 6.284.000 telespettatori ed il 30,69% di share. Su #Rai1 la programmazione del film Si accettano miracoli, ha raggiunto uno share tra il 15 al 20% -calante- (3.953.000 telespettatori, share 16,17%)

Ospiti della sesta puntata di C’è Posta: Stefano di Martino, Gerry Scotti in riferimento alla prima storia e Alessandra Amoroso in riferimento alla storia di Zia Pupetta. La salentina è stata introdotta in studio per mano da Maria de Filippi che ha avuto per lei parole di vera ammirazione ” Una principessa, dagli occhi di smeraldo e dalla voce soave” . L’ospitata a C’è posta per te è stata l’occasione per l’Amoroso per presentare il nuovo singolo estratto dall’album di successo Vivere a colori: Avrò cura di tutto che ha cantato visibilmente commossa riuscendo tuttavia a portare a termine l’esibizione:“Questa storia mi ha fatto capire ancora di più quanto sia importante il legame con la famiglia” ha ammesso poi Alessandra, da sempre molto legata alle sue origini e alla sua famiglia.

Nel congedarsi l‘Amoroso ha ringraziato la conduttrice per esserle sempre vicina ammettendo: “non è facile” (riferito alla sua personalità), ricevendo per contro la tempestiva rassicurazione di Maria: “Mi piaci così”!

Redazione