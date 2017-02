Ballando con le stelle: Valerio Scanu terzo co-conduttore, Roberta Bruzzone “profiler”- Tutte le dichiarazioni della conferenza stampa

Sabato 25 febbraio, in prima serata su Rai1 andrà in onda la prima puntata della 12a edizione di Ballando con le stelle condotta ancora da Milly Carlucci con Paolo Belli che come annunciato in conferenza stampa, oggi 23 febbraio, andrà in onda subito dopo il TG1.

La conferenza ha inizio alle 12,34 Milly Carlucci presenta il cast di questa edizione con un filmato per poi presentarli singolarmente con i rispettivi partner di quest’anno.

In sintesi, Milly Carlucci ha svelato il ruolo di alcuni nuovi ingaggi:

“Accanto a Sandro Mayer, avremo Roberta Bruzzone: chiederemo a lei, da psicologa, le impressioni su questo cast. Il terzo co-conduttore di Ballando sarà Valerio Scanu, il conduttore del ‘secondo schermo’. La nostra attività social è importantissima. Valerio condurrà l’altro “Ballando con le stelle”, quello che non si vede. Lui avrà il privilegio di andare ovunque e di parlare con i protagonisti. Devo riconoscere il grande lavoro della nostra squadra autorale. Tutta la squadra di Ballandi che è accanto al nostro cast e tutto il gruppo Rai: ogni settore ci mette un lavoro immenso. Dai costumi, al trucco, dalle luci all’ufficio stampa. Per tirare fuori un grande programma, bisogna essere tutti uniti e dare di più di quello che si riesce a dare. Speriamo di dare agli italiani, belle serate di divertimento. Ringrazio Alcini, il nuovo regista. Roberto Mancini sarà il primo ballerino per una notte di questa edizione. Non ci sarà nulla di scontato. Gianluca Vacchi ospite nelle prossime puntate? Non dico nulla sul futuro. Riguardo il mio presunto malcontento sulla De Filippi a Sanremo, oggi penso solo a Ballando con le stelle”…

Confermata la giuria: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni in giuria.

Ma se siete curiosi di conoscere e più dettagliatamente le dichiarazioni fatte nel corso della conferenza potete leggere sotto (Fonte TvBlog)

12:37

Fabiano: “Ballando con le stelle è uno degli show più longevi della tv italiana. Ballando con le Stelle è uno spettacolo che continua ad ottenere grande interesse da parte del pubblico. E’ uno show popolare, largo, che intercetta il gusto e una passione vera degli italiani. Il cast è ricco, vario, pieno di personalità che daranno molto a questo spettacolo. La novità più grande riguarda l’orario. Ballando partirà subito dopo il Tg1”.

12:40

Carlucci: “Accanto a Sandro Mayer, avremo Roberta Bruzzone. Chiederemo a lei, da psicologa, le impressioni su questo cast. Il terzo co-conduttore di Ballando sarà Valerio Scanu, il conduttore del “secondo schermo”. La nostra attività social è importantissima. Valerio condurrà l’altro Ballando con le Stelle, quello che non si vede. Lui avrà il privilegio di andare ovunque e di parlare con i protagonisti”.

12:43

Carlucci su Martina Stella: “Ha un bisogno assoluto di perfezione, lavora fino a svenire e soffre di ansia”. Stella: “Mi sto divertendo tantissimo. L’atmosfera della danza mi ha entusiasmato. Quando ho ricevuto la proposta, la voglia di ballare era tanta. Anche se è molto faticoso. Peron è molto esigente”. Peron: “La Stella non è così legnosa come lei vuole far credere. Si sta impegnando molto, anche a farmi sorridere”.

12:45

Martin Castrogiovanni: “Peso 122 kg. Adesso ne ho persi un po’, circa sette. Mi sto divertendo e sto facendo divertire anche Sara. Non sono mai serio. E’ una cosa nuova. Metto sempre il cuore in quello che faccio”.

12:48

Leali: “Sono contento di aver accettato questo invito. All’inizio ho avuto paura. Mi sento in famiglia, qui sono tutti bravi. In camerino, cantano le mie canzoni. Oney è il mio amico negro. Io sono il negro bianco. Mi sento a casa. Ciò mi aiuterà a superare la paura”.

12:50

Carlucci su Anna La Rosa: “Lei è la grande sorpresa: la Bruno Vespa in gonnella che si mette a ballare”. La Rosa: “Sono contenta di aver accettato l’invito. Ballando è un programma pulito. Ballare mi è sempre piaciuto. Invito tutti a provare a ballare. E’ faticoso, divertente e ti fa sorridere. Sorridiamo sempre. Stefano Oradei è il numero uno”.

12:52

Montedoro: “Con il mio “generale” adesso ci amiamo, non so quanto può durare! Il ballo fa dimagrire, ho già perso 4 chili, e fa bene sia alla mente che al cuore. E’ una rinascita. Vi ringrazio”. Carlucci: “L’ansia attanaglia un po’ tutti”.

12:54

Galiena: “Mi è capitato di guardare Ballando, anche in Francia dove è meno bello di qui perché non hanno Milly. Milly mi ha chiamato, io le ho detto che ho una certa età! Lei mi ha infuso tanto ottimismo fino a quando non ho incontrato il mio “maestro padrone”! Come si fa a ricordarsi tutto!”.

12:58 Giuliana De Sio: “L’ho presa male ma mi sto riprendendo. Sono 40 anni che faccio questo lavoro ma tutto ciò che riguarda Ballando con le Stelle mi incute terrore. Sono emozionata. Io sono la schiava del mio partner. Fare la schiava non è male per niente! Ho sempre giurato a me stessa che non avrei mai pianto davanti ad una telecamera ma qui è successo. E’ una roba da fuori di testa. Vedersi umiliato così dal proprio “padrone” per chi eccelle nel proprio mestiere…! Non dico più niente, mi sto intristendo da sola!”. Maykel Fonts: “Lei è molto brava. Il suo freestyle sarà bellissimo”. De Sio: “Lui mi odia nel Charleston. Ha detto che gli faccio schifo!”. Alessandra Tripoli su Montedoro: “E’ stato l’unico capace di ammorbidirmi. Mi canta le canzoni romantiche in ginocchio”. Montedoro canta Ti lascerò.

13:02

Milly Carlucci su Antonio Palmese: “Rotto il ghiaccio, verrà fuori la tigre che c’è in te!. Palmese: “Miao!”. Fabio Basile: “Di solito entro nella sala molto carico. Dopo 5 minuti, mi abbatto. Poi guardo gli occhi verdi di Anastasia…”. Kuzmina: “I miei occhi sono azzurri!”. Basile: “La numero uno ce l’ho io”.

13:04 Christopher Leoni: “Questo è un sogno che diventa realtà. Passeremo tutti insieme un sacco di gioia al pubblico”. Raimondo Todaro: “Ksenya è molto tranquilla, la cosa bella di lei è che lei non sa cosa va incontro, per ora per lei è tutto bello”. Carlucci a Ksenya: “Stai attenta a Raimondo”. Ksenya: “Sto provando a migliorare il mio italiano, per me è tutto nuovo. Adoro la cucina italiana”. Montedoro: “Io cucino bene!”. 13:07

Parietti: “Io e il mio fidanzato Christopher ci siamo lasciati dopo la mia esperienza di Ballando come ballerina per una notte. Ci siamo scannati sul ballo. Quest’anno abbiamo un Christopher più fresco! Ho un maestro meraviglioso che mi comanda entro certi limiti. Farò le mie figure mediocre, prendendo le critiche come mi accade da 40 anni, d’altronde! Abbiate pietà, sono terrorizzata”.

13:10 Oney Tapia: “Vedo un bello spettacolo. Siamo 26 stelle. Sono contento di stare in questa folla di pazzi. Sono contento perché daremo un bel messaggio ai telespettatori”. Milly Carlucci: “Il compito di Veera è una sfida”. Oney a Stefano Oradei: “Fai dormire di più Veera!”. Parietti: “Stiamo diventando tutti pazzi!”. 13:12 Bruzzone: “Ora ho capito di essere nel posto giusto! Dall’ansia ai disturbi ossessivi, ho ampliato il parco dei miei clienti! Anche qui avremo una scena del crimine! Ho l’impressione che gli uomini vivano nel terrore”. 13:17 Viene trasmesso un filmato tratto da Aspettando Ballando. Paolo Belli: “Menomale che la Bruzzone è andata via”. Carlucci: “Siamo un gruppo collaudato. C’è un clima sempre goliardico”. Scanu: “Io sarò l’occhio indiscreto. Io sarò il vostro stalker, farò domande sugli stati d’animo dei ballerini dopo l’esibizione”. 13:20 Caroline Smith: “Il cast migliora anno dopo anno. Quest’anno, Milly, hai superato te stessa. Pretenderemo molto da questo cast”. Belli: “Quest’anno abbiamo inserito tre ragazzi cantanti provenienti da talent di tutto il mondo. Siamo contenti di averli portati a Ballando. Abbiamo inserito anche un produttore dj elettronico. Ringrazio tutti i musicisti e i tecnici”. 13:22 Carlucci: “Devo riconoscere il grande lavoro della nostra squadra autorale. Tutta la squadra di Ballandi che è accanto al nostro cast e tutto il gruppo Rai: ogni settore ci mette un lavoro immenso. Dai costumi, al trucco, dalle luci all’ufficio stampa. Per tirare fuori un grande programma, bisogna essere tutti uniti e dare di più di quello che si riesce a dare”. 13:24 Carlucci: “Speriamo di dare agli italiani, belle serate di divertimento. Ringrazio Alcini, il nuovo regista. Roberto Mancini sarà il primo ballerino per una notte di questa edizione. Non ci sarà nulla di scontato”.

13:28

Galiena: “Nessuno mi ha detto “Ma cosa stai facendo?”. Solo mio fratello, che mi ha ricordato che non ho più 20 anni!”. De Sio: “Ho già molti gruppo di ascolto pronti per vedere me. Il mondo della recitazione e il mondo del superpop si stanno avvicinando. Certe puzze sotto il naso stanno cascando. Non ho avuto giudizi negativi”. La Rosa: “Tutti ballano. Basta guardarci attorno. Io nella vita ho sempre fatto altro, mi è sempre piaciuto ballare. Questa è stata un’occasione che ho ricevuto a 60 anni. E’ una follia. Mi sono detta “Perché no?” E’ la prima volta che mi diverto faticando”.

13:34

Carlucci: “Mi rende orgogliosa la stima dei colleghi. Il ballo fa conoscere i protagonisti da un altro punto di vista. Il ballo abbellisce. Tutti quelli che sono venuti a Ballando rimangono uniti al gruppo, non riescono a staccarsi. Il ballo è di tutti. Non si è meno seri perché si balla”.

13:36 Parietti: “Io ho una grande stima di Milly. Abbiamo sempre avuto un rapporto di affetto e stima reciproca. Fare questo programma è come iniziare a innamorarsi. Senti le farfalle allo stomaco. Ho accettato la proposta dopo aver scoperto il cast che è un cast di Serie A”. 13:37 Castrogiovanni: “Non ho mai avuto paura in vita mia come in questa settimana! Fino ad ora ho sorriso, forse sabato non riderò! Ho paura di fare una figura di merda!”. 13:41 Carlucci: “Gianluca Vacchi ballerino per una notte? Non dico nulla sul futuro. Riguardo il mio presunto malcontento sulla De Filippi a Sanremo, oggi penso solo a Ballando con le Stelle”. Fabiano: “Sanremo è un evento che va oltre i classici parametri. Non è la prima volta che ci sono stati personaggi importanti provenienti da altre reti. Sanremo non è un luogo dove si va per farsi promozione”. 13:44 Scanu: “Io vorrei sapere chi è amico della Lucarelli!”. Carlucci: “La rivalità Bruzzone-Lucarelli? Il perno è il cast. Come in ogni commedia, poi, ci sono i protagonisti e gli antagonisti. Il ruolo del commentatore a bordo campo è quello di riportare in studio il sentimento popolare. La presenza della Bruzzone servirà a completare questo ruolo”.

Fabiano: “La Littizzetto a C’è posta per te? La Littizzetto non ha un’esclusiva con la Rai”. Fine conferenza. Redazione