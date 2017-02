Il Duca Bianco ha vinto con Blackstar, due premi per Rag’n’Bone Man. Emozioni durante il tributo dei Coldplay a George Michael: Chris Martin ha cantato A different corner. Tutti i vincitori

La serata dei Brit-Awards 2017 è stata praticamente tributata ad artisti recentemente scomparsi del calibro di David Bowie e George Michael. Al Duca Bianco, scomparso il 10 gennaio del 2016, sono stati tributati entrambi i premi per i quali era in nomination: migliore artista britannico e disco dell’anno, Blackstar. A ritirare la statuetta dalle mani dell’ex Oasis Noel Gallagher Duncan Jones, il figlio. Grande emozione per l’omaggio da parte dei Coldplay a George Michael, con Chris Martin che ha idealmente duettato con il cantante morto il 25 dicembre 2016 in A different corner, l’ultimo singolo dei Wham!. La band non ha vinto alcun premio perché miglior gruppo dell’anno sono i The 1975 mentre a Emeli Sandé è andato il premio come migliore artista britannica. Alle Little Mix è andato il premio per il miglior singolo con la canzone Shout Out To My Ex.

Tra le altre esibizioni di rilievo Ed Sheeran, Katy Perry, Bruno Mars e Robbie Williams, che ha chiuso lo show e conquistato il premio speciale come Brits Icon Award, riconoscimento finora dato solo a Elton John e David Bowie. Due premi anche per Rag’n’Bone Man, che si è portato a casa quello della critica e quello per la miglior rivelazione. Tra gli artisti internazionali invece sono stati premiati Drake e Beyoncé. Il premio “Global Success Award” stato assegnato ad Adele.

Qui sotto tutti i vincitori della serata:

BRITISH FEMALE SOLO ARTIST: Emeli Sande

BRITISH MALE SOLO ARTIST: David Bowie

BEST BRITISH GROUP: The 1975

BRITISH BREAKTHROUGH ACT (voted by BBC Radio 1 listeners): Rag’N’Bone Man

BRITISH SINGLE OF THE YEAR (supported by Capital FM): Little Mix – “Shout Out To My Ex”

BRITs GLOBAL SUCCESS AWARD: Adele

INTERNATIONAL MALE SOLO ARTIST: Drake

INTERNATIONAL FEMALE SOLO ARTIST: Beyoncé

INTERNATIONAL GROUP: A Tribe Called Quest

BRITISH ARTIST VIDEO (voted by ITV viewers): One Direction, History

MASTERCARD BRITISH ALBUM OF THE YEAR: David Bowie

CRITICS’ CHOICE: Rag ‘N’ Bone Man

BRITS ICON AWARD: Robbie Williams