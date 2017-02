25/02/2017 – 20:35 #RAI1 Al via BALLANDO CON LE STELLE 12 – Valerio Scanu insieme a Milly e Paolo Belli condurrà il dance show con una finestra sui social -Roberto Mancini ballerino per una notte

al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di. La trasmissione giunta quest’anno alla dodicesima edizione si conferma appuntamento irrinunciabile del palinsesto Rai. La seduzione della danza e un sano gusto per la competizione, rendono Ballando con le stelle una delle trasmissioni più attese e seguite dal pubblico televisivo.Dal 2005, anno della sua prima edizione,è stata la prima trasmissione interamente dedicata alla danza sportiva, catalizzando da subito l’attenzione del pubblico. Fiore all’occhiello diin questi dodici anni il programma ha mantenuto vive le emozioni dei telespettatori in ogni edizione.Tredici Vip pronti a mettersi in gioco, in coppia con i migliori maestri di ballo, stelle internazionali della danza, una band pronta ad accompagnare ogni performance dal vivo, ospiti celebri, coreografie passionali e sorprendenti, una giuria inflessibile, attenta a ogni dettaglio, abiti glamour e una scenografia che richiama le magiche atmosfere del ballo di coppia. Questi gli ingredienti dei prossimi dieci appuntamenti alla scoperta del vincitore di. Ma quest’anno importanti novità attendono il pubblico anche a bordo pista. Due nuovi protagonisti entreranno a far parte del programma:che da sempre seguono con interesse e grande curiosità tutte le edizionipsicologa e criminologa che affiancherà Sandro Mayer come opinionista.Anche questa edizione porta sulla pista da ballo dell’un cast sorprendente. Queste le coppie che ogni settimana si contenderanno la possibilità di proseguire la gara per raggiungere la meta finale: Oney Tapia – Veera Kinnunen; Martin Castrogiovanni – Sara Di Vaira; Anna Galiena – Simone Di Pasquale; Martina Stella – Samuel Peron; Antonio Palmese – Samanta Togni; Simone Montedoro – Alessandra Tripoli; Fabio Basile – Anastasia Kuzmina; Cristhopher Leoni – Ekaterina Vaganova; Giuliana De Sio – Maykel Fonts; Alba Parietti – Marcello Nuzio; Anna La Rosa – Stefano Oradei; Fausto Leali – Ornella Boccafoschi ; Xenya – Raimondo Todaro. Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con grande impegno e costanza.Molte le sfide che dovranno affrontare i protagonisti di questa edizione misurandosi ogni sabato sera con diversi stili di danza: balli caraibici, standard e latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi al giudizio della temutissima Giuria di esperti, composta dacapitanata dall’inossidabile. L’ultima parola, comunque, spetta al pubblico che segue da casa la trasmissione che, attraverso il Televoto decreterà, di volta in volta, la coppia eliminata attraverso i numeri: 894.001 da telefono fisso, e sms 475.475.1 da telefono mobile.Il primo personaggio protagonista dello spazio “Ballerino per una notte” sarà:Allenatore di calcio fra i più apprezzati a livello internazionale, è considerato uno dei migliori numeri 10 nella storia del calcio italiano. Questa volta Roberto Mancini si troverà alle prese con una nuova sfida: dovrà sottoporsi a un vero e proprio “tour de force” per imparare in poche ore una coreografia da eseguire durante la diretta del programma. La sua esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio e il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara.saranno affidati ache accompagneranno dal vivo l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara.La scenografia è curata da Claudia Sammicheli, i costumi sono di Federica Boldrini.Per tutti coloro che desiderano avere notizie particolareggiate sulla trasmissione, è attivo il sito del programma:dove è possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.”, adattamento del format BBC “Strictly Come Dancing”, è una produzione di Rai1 in collaborazione con la Ballandi Multimedia ed è un programma di, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Lucia Leotta, Francesco Saverio Sasso, Chicco Sfondrini, Svevo Tognalini, Simone Troschel. La regia è firmata da Luca Alcini.