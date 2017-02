“VERISSIMO”: INTERVISTA ESCLUSIVA AD AL BANO A – OSPITI BIANCA ATZEI E Gracia Hermosa (Carmen Canivell) DE “IL SEGRETO”

Sabato 25 febbraio 2017, alle ore 16.30 su Canale 5, appuntamento imperdibile con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

E’ un grande protagonista della canzone italiana e negli ultimi mesi ha fatto molto parlare di sé, prima per un grave problema di salute e poi per la sua clamorosa eliminazione alla finale di Sanremo. In esclusiva, a Verissimo si racconta Al Bano.

Per la prima volta ospite del talk show di Canale 5 la cantante Bianca Atzei.

Infine, direttamente da Madrid, la solare merlettaia de “Il Segreto” Gracia Hermosa (Carmen Canivell).

Redazione