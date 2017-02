26/02/2017 – 20:35 #RAI1: TECHETECHETÈ Gianni Morandi forever

Puntata di “Techetechetè” dedicata a Gianni Morandi, un viaggio in musica attraverso una carriera lunga oltre 50 anni, in onda domenica 26 febbraio, alle 20.35, su Rai1.

Per riascoltare le sue canzoni più belle, rivedere i programmi che l’hanno avuto ospite o mattatore, e ripercorrere i momenti significativi del suo percorso artistico.

Da “Fatti mandare dalla mamma” al Festival di Sanremo, i mille volti di un artista che ha saputo attraversare epoche diverse riuscendo a trovare sempre una misura nuova.

