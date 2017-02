BELEN RODRIGUEZ furiosa con Signoretti di “Nuovo” per l’intervista a Maurizio Costanzo.

«Signoretti ha già preso mille denunce per dichiarazioni false. Prima o poi pagherà quel cosiddetto giornalista», scrive la soubrette su Instagram.



La risposta dell’interessato non si è fatta attendere.

«Leggo su certi siti Internet che Belén Rodriguez ha smentito l’intervista di Maurizio Costanzo pubblicata da Nuovo («Belen, ti consiglio di trasferirti all’estero e di non romperci più le scatole»)», scrive Signoretti, citando anche le aspre parole di Costanzo.

«Faccio notare che: 1. L’unico ad avere titolo per smentire quell’intervista è Maurizio Costanzo, il quale non ha smentito un bel nulla. 2. Confermo parola per parola il contenuto dell’intervista pubblicata su Nuovo, compresa la parte in cui Costanzo dichiara che lui e Maria De Filippi si sentono più vicini a Stefano che a Belén. 3. Capisco che alla soubrette argentina quell’intervista possa dare fastidio, ma diffamare il sottoscritto sulla sua pagina Instagram non ne cambia il contenuto e nemmeno gli effetti».

Maurizio Costanzo non ha ancora commentato l’accaduto.