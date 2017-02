GLI ASCOLTI DEL SABATO SERA: MARIA DE FILIPPI ANCORA AL COMANDO CON C’è Posta per Te al 23.90%, Ballando con le Stelle parte dal 19.41%

Il dato di ascolto ormai è diventato la curiosità del giorno dopo quando a contrapporsi, in questo caso, sono due programmi nazional popolari come C’è Posta per Te e Ballando con le stelle condotti entrambi da due “prime donne” della televisione come Maria De Filippi e Milly Carlucci.

La settima puntata del programma della “busta” vince ancora sul programma “ballerino” al suo esordio.

C’è posta per te nel prime time, come riporta TvBlog, si porta subito al 25% con Luciana Littizzetto, mentre la curva di Ballando con le stelle 12 è sotto la linea del 20%. In seguito la curva di Canale5 è sempre nettamente al comando fin oltre il 25% con la curva di Ballando che si ferma al 25%. Fra le altre curve affiora quella azzurra di Italia1 con L’era glaciale IV.

Seconda serata con la curva del finale di C’è posta per te che vola fin verso il 34% con la curva di Ballando che crolla durante il dibattito finale. La sovrapposizione esatta fra i due programmi 21:06-24:29 ci dice del 19,41% per Ballando ed il 23,90% per C’è posta.

Nonostante la nuova edizione di Ballando con le Stelle presentasse alcune novità con alcuni inserimenti inediti come l’ “occhio indiscreto” di Valerio Scanu al comando delle pagine social e cronista all’interno del programma, con lo scopo di portare alla luce le emozioni a caldo dei concorrenti e Roberta Bruzzone al fianco di Mayer come opinionista, e nonostante abbia ospitato il “mister” Roberto Mancini come “ballerino per una notte”, Maria De Filippi con i suoi collaudati programmi (tenuto conto che anche Amici nel pomeriggio ha raggiunto un nuovo record di ascolti e con il 23.74% di share ha convinto 3.613.000 spettatori) mantiene saldamente in pugno il dato di ascolti.

Ospiti di C’è Posta: Luciana Littizzetto Simona Ventura, Rocío Muñoz Morales e l’attore americano Bradley Cooper, protagonista di una sorpresa per una ragazza, tutta organizzata a tema “Piccolo Principe”, ma anche intervistato da Maria De Filippi.

Redazione

Ma le novità non sono bastate