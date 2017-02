Classifica programmi Tv sui social dal 20 al 26 febbraio 2017: C’è Posta per Te resta al primo posto

Nielsen Social Italy che è in grado di monitorare in modo omogeneo e comparabile tra le diverse piattaforme l’attività di Social TV, ha rilasciato la nuova classifica dei programmi TV più seguiti sui social della settimana. Il periodo di riferimento va dal 20 al 26 febbraio 2017. I primi cinque posti sono occupati delle trasmissioni di prima e seconda serata che hanno generato l’audience più ampia su Twitter e Facebook , eccoli:

1) C’è Posta per te

2) Ballando

3) L’Isola dei Famosi

4) MasterChef Italia

5) Le Iene Show

Nielsen diffonde i dati di Social Content Ratings, la nuova soluzione, attiva in Italia da agosto, per la misurazione della Social TV che include le interazioni su Facebook e Twitter relative a tutti i programmi televisivi mandati in onda sulle principali emittenti italiane.

La classifica è ordinata in base al numero complessivo di interazioni registrate in Italia su Facebook e Twitter relative ai programmi in onda.

Uniques indica il numero di utenti unici che hanno postato almeno un commento/tweet o hanno effettuato delle interazioni (shares, comments, likes, retweets, replies, quotes). Interactions indica il numero di attività sopra elencate relative ai programmi televisivi.

Come da dati TvBlog, al primo posto si conferma ancora una volta il people show di Maria De Filippi che con oltre 380 mila interazioni per 200 mila utenti unici registra una netta crescita sia in termini di interazioni sia di utenti unici La nuova edizi0ne dello show di Milly Carlucci debutta al secondo posto con poco meno di 100 mila interazioni e oltre 36 mila utenti unici e scalza dal secondo posto il reality di Canale 5 l’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi che scende al terzo con 98.200 interazioni e quasi 50 mila utenti unici. Chiudono la top five Masterchef e Le Iene.

Redazione