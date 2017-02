CANALE5: QUINTO APPUNTAMENTO CON “L’ISOLA DEI FAMOSI”

Quinto appuntamento con “L’Isola Dei Famosi”, in onda martedì 28 febbraio in prima serata su Canale 5. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, c’è Vladimir Luxuria.

La settimana dei naufraghi è iniziata con un abbandono importante, quello di Massimo Ceccherini. L’attore toscano ha deciso di lasciare il gioco. Ceccherini arriverà in studio per spiegare le motivazioni della sua decisione e raccontare la sua esperienza di naufrago. Alessia accoglierà anche il terzo concorrente eliminato: Giacomo Urtis.

In Honduras le tensioni non sono diminuite nemmeno dopo l’abbandono di Ceccherini. Gli 8 naufraghi in gara vivono separati e con gli animi costantemente accesi, in una sorta di “tutti contro Raz”. Degan ha infatti deciso di proseguire la sua avventura in solitaria, in un punto della spiaggia lontano dagli altri, rifiutandosi di partecipare alle prove di gruppo e discutendo soprattutto con Giulia Calcaterra, che prova a tenergli testa.

Nel corso della diretta, riceveranno una visita inaspettata: arriverà su Cayo Cochinos Imma Battaglia, attivista e politica, storica leader del movimento LGBT italiano.

Anche questa settimana scopriremo, con Stefano Bettarini in collegamento in diretta dall’Honduras, chi sarà il nuovo leader. Proseguiranno poi le prove che saranno sottoposte al “comitato scientifico” dell’Isola, per cercare di conquistare il passaggio all’Isola della Caccia.

In studio Alessia accoglierà de L’Isola Dei Famosi.

Redazione