RAI CULTURA: DAVID GARRETT E RYAN MCADAMS CON L’OSN RAI Una festa in musica per il Carnevale

Ha iniziato a suonare il violino a quattro anni; a dieci ha debuttato con la filarmonica di Amburgo; a tredici è stato l’artista più giovane di sempre a firmare un contratto in esclusiva con la Deutsche Grammophon. È David Garrett, uno dei violinisti di maggior successo internazionale, capace di raggiungere le giovani generazioni con la mescolanza di elementi provenienti dalla musica colta, pop, rock e rhythm-and-blues. E’ lui il protagonista del Concerto di Carnevale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma alle martedì 28 febbraio alle 20.30 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. Il concerto è registrato e sarà trasmesso in differita su Rai5 e Radio3. Sul podio è impegnato il direttore d’orchestra americano Ryan McAdams, già apprezzato con l’Orchestra Rai nel 2011 per l’esecuzione in forma di concerto dell’opera Mozart y Salieri di Nikolaj Rimskij-Korsakov e nel 2015 per Le pecheurs des perles di Georges Bizet.

In programma una scelta di brani dal carattere brillante, per festeggiare in musica il Carnevale. In apertura l’Ouverture da Die Fledermaus di Johann Strauss figlio, seguita da due pagine violinistiche di alto virtuosismo, interpretate da David Garrett: la Czárdás di Vittorio Monti e il celebre Capriccio n. 24 di Paganini, proposti nelle versioni con orchestra. La prima parte della serata si conclude con una suite dalla Carmen, che comprende le pagine più note dell’opera di Bizet. Nella seconda parte si ascoltano i Three dance episodes dal musical On the Town di Leonard Bernstein, la Danza ungherese n. 5 di Brahms, nella versione per violino e orchestra interpretata da Garrett, le Quattro danze dal balletto Estancia di Alberto Ginastera, il Mambo da West Side Story, ancora di Bernstein, e l’Ouverture dall’operetta Orphée aux Enfers di Jacques Offenbach, con il suo travolgente Can-can.

Redazione