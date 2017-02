Anticipazioni: A C’è Posta per Te di Sabato 5 Marzo ospiti Iacchetti-Greggio a Ballando con le Stelle, Maradona “ballerino per una notte”

Mancavano all’appello ed eccoli…Sabato 5 Marzo, a C’è posta per te condotto da Maria De Filippi torneranno gli affezionati Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, protagonisti di una parte del programma, in particolare i due conduttori di Striscia la notizia manderanno una lettera al farmacista Alberico Lemme, spesso protagonista di accese “liti” nel corso delle sue ospitate da Barbara D’Urso. E a questo punto va detto che il conduttore di Striscia non brilla di certo per coerenza, considerato che in una recente intervista al Fatto Quotidiano ha accusato la D’Urso di portare tutti i giorni su Canale 5 una Tv trash : [Ha capito] che c’è una fetta di italiani che vuole vedere solo trash e sangue. Lei non è Maria De Filippi che ha un altro senso e un altro stile. La D’Urso porterebbe in tv anche il mostro di Dusseldorf. Però io non ce l’ho con lei. Ce l’ho con chi la guarda e con chi non riesce a scegliere di meglio“.

Ospiti della puntata n.8 di C’è posta per te anche due giocatori della squadra di calcio del Napoli, ovvero Pepe Reina e Dries Mertens.

Ma chi vincerà il duello fra show del prime time del sabato sera? Riuscirà un mito del calcio mondiale di tutti i tempi come Diego Armando Maradona ballerino per una notte di Ballando nella seconda puntata del talent a fare il miracolo e a spodestare C’è Posta saldamente al comando della classifica dell’audience?!

Redazione